Сургут, Югра, 14 августа, 2019, 09:31 — ИА Регнум. В самом крупном городе Югры сложилась порочная «палочная» система штрафов ГИБДД, при которой жителей города вынуждают платить за правонарушения, которых они не совершали. Об этом сообщил в публичном письме, адресованном начальнику управления МВД по Сургуту Руслану Кондрашову, депутат местной думы Эдуард Иваницкий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Парламентарий сообщил в письме о проблемах, с которыми столкнулась его мать. Женщине в течение двух месяцев по почте были доставлены три протокола о правонарушениях, якобы ею совершённых. Её пытаются оштрафовать за парковку автомобиля в разрешённом месте, считает депутат.

Когда парламентарий обратился за разъяснениями в местное отделение ГИБДД, то ему заявили, что он не является владельцем автомобиля, то есть и объяснять свои действия госавтоинспекторы ему не обязаны.

Когда в местное отделение ГИБДД обратилась «виновница», то ей не стали отвечать, так как истёк 10-дневный срок давности.

«Обращаю внимание, что ни в одном из полученных ответов не было ни слова сказано о сути вопроса, а именно — почему житель Сургута должен платить за правонарушение, которого он как гражданин РФ не совершал? Вместо этого от руководства Сургутского ГИБДД были получены юридические отписки, по сути вынуждающие автовладельца оплачивать начисленную ими сумму», — отмечает Эдуард Иваницкий.

Далее депутат гордумы Сургута сообщает, что в устных беседах местные юристы подтвердили системность подобных фактов.

«Как правило, жители города предпочитают не связываться с ГИБДД и вынуждены платить, по сути, за фиктивные правонарушения», — итожит парламентарий беседы с экспертами.

На данный момент депутат гордумы Сургута Эдуард Иваницкий ждёт официального ответа от начальника местных полицейских.

Отметим, что в мае 2019 года на невыносимые условия труда и «палочную» систему жаловались председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву сами сотрудники ГИБДД по Сургуту. Результаты подоспевшей затем от СУ СКР по ХМАО проверки до сих пор не обнародованы.