Москва, 14 августа, 2019, 09:26 — ИА Регнум. После появления сообщения о переносе даты введения санкций США против ряда товаров КНР на 15 декабря 2019 года вместо анонсированной ранее даты 1 сентября, валюты развивающихся рынков выросли против доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Заявление президента США Дональда Трампа о конструктивных телефонных переговорах оказало поддержку всему спектру рисковых активов. Курс доллара США на локальном рынке провалился ниже уровня 65 руб., курс евро снизился в район отметки 72,50 руб.», — отметил эксперт.

Возможность дальнейшего укрепления российского рубля в течение наступившего дня будет определяться динамикой нефтяных фьючерсов и переоценкой перспектив торговой войны США и КНР. Также поддержку национальной валюте может оказать приближение налогового периода в РФ.

«Сегодня, 14 августа, в начале торгов можно ожидать коррекционного укрепления доллара и евро против рубля до 65,10 руб. и 72,80 руб. соответственно. Затем нисходящая динамика может продолжиться», — считает Егоров.

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