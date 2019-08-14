Санкт-Петербург, 14 августа, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга выразили резкое недовольство переездом художественного руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса в Дом Радио, об этом 14 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Теодор Курентзис

С просьбой поддержать обращение о недопущении маэстро на новую площадку выступили многие горожане.

«Дом Радио, символ блокадного Ленинграда, решено полностью передать под оркестр и оперу Теодора Курентзиса. Выселяют всех — губернаторский оркестр, детский хор телевидения и радио, музыкальный театр детей Марины Ланда, хор Михайловского театра, Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр и других. Помогите нам отстоять Дом Радио» , — говорится в обращении местной жительницы Илианы Адаменко в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее свое недоумение по данному поводу высказывал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

«Питерские власти пытаются расселить знаменитый Дом Радио на Итальянской и отдать его под оркестр Теодора Курентзиса. При этом упорно говорят, что дирижёру отдадут только один этаж, а все остальное должны занять рестораны и отель. На мой взгляд, это совершенно недопустимо. Только манкурты могут пытаться лишить город Дома Радио, с которым связана, в том числе, блокадная история» Борис Вишневский

Напомним, ранее Теодор Курентзис принял решение разорвать контракт с Пермским театром оперы и балета и досрочно покинуть город. При этом маэстро обвинил краевые власти в том, что они выделяют недостаточно средств на его деятельность, которая, в основном, проходила за пределами региона.

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