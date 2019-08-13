Кемерово, 14 августа, 2019, 09:18 — ИА Регнум. В Банке России считают, что запрет размещения рекламы и выдачи микрозаймов в местах массового скопления людей не окажет существенного влияния на уровень закредитованности клиентов микрофинансовых организация, пишет «Газета Кемерова».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

По данным ЦБ, микрофинансовые организации обеспечивают доступность финансовых услуг там, где нет офисов кредитных организаций, а также для тех, кто по разным причинам не может воспользоваться услугами банков.

Пресс-служба регулятора уточнила, что с 1 июля вступили в силу новые ограничения предельной задолженности по займам, а с 1 октября вводится показатель долговой нагрузки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Кемеровской области обратились в Государственную думу РФ с инициативой запретить рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.

Отметим, что на каждого жителя Кемеровской области сегодня приходится 98 тыс. рублей.