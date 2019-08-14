Москва, 14 августа, 2019, 09:01 — ИА Регнум. В Москве началось расселение жильцов 70-го старого жилого дома, подлежащего сносу по программе реновации, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реновация

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В новые дома с улучшенной отделкой начали переезжать жители пятиэтажки на западе столицы в районе Фили-Давыдково.

В этом районе Москвы в программу реновации включено 119 домов. Выбрано семь стартовых площадок для возведения новостроек.

Как сообщало ИА REGNUM, участники программы реновации в Москве могут докупить площадь с 10-процентной скидкой.

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