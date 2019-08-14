Киев, 14 августа, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Геологическое изучение местности для дальнейшей легальной продажи месторождений янтаря обойдётся Украине в 20−30 млн гривен или $0,8−1,2 млн, заявил председатель Государственной службы геологии и недр (Госгеонедра) Украины Олег Кирилюк в ходе совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило 13 августа информационное агентство УНН.

_Alicja_ Янтарь

По его словам, проблему незаконной добычи янтаря можно решить за счёт предоставления права на законную добычу камня на разведанных месторождениях.

«Для поиска новых янтарных участков для недропользователей нужно выделить около 20−30 млн грн. Это исключительно на выполнение геологических работ. То есть, проведённые разведки, и изученные новые участки мы можем предложить инвесторам — потенциальным недропользователям на электронных торгах», — рассказал чиновник.

Кирилюк отметил, что продажа прав на разработку участков на электронных торгах — это эффективный путь декриминализации добычи любых ископаемых.

«Увеличение выданных специальных разрешений на добычу — это легализация рынка. И самое важное — это усиление уголовной ответственности по всей стране и по всем видам полезных ископаемых за незаконную добычу, песка, угля и т.д.», — подчеркнул глава Госгеонедр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал незаконную добычу янтаря в Житомирской, Ровенской и Волынской областях Украины «войной против государства», которую ведут представители криминального мира в сотрудничестве с коррумпированными чиновниками МВД Украины и СБУ.

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