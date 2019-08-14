Более 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Москва, 14 августа, 2019, 08:42 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы задержаны и отменены 23 рейса. Об этом 14 августа сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».
(сс) Gellinger
Cамолет
По данным сервиса по состоянию на 8:39, в аэропорту «Домодедово» отменены пять авиарейсов, восемь задержаны. Во «Внуково» задержаны семь авиарейсов. В «Шереметьево» задержаны три авиарейса.
Данные сервису предоставлены аэропортами. Причина изменений в расписании авиарейсов не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа синоптики ожидают появления в небе над Москвой солнца из-за облаков.