Пермь, 14 августа, 2019, 08:41 — ИА Регнум. В Пермском крае в первом полугодии специалисты Роспотребнадзора сняли с реализации шесть партий хлебобулочных и кондитерских изделий. Забраковано 363,8 кг продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом надзорном ведомстве.

Couleur Хлеб

При этом в Управлении Роспотребнадзора отметили, анализ проб показал, что по микробиологическим показателям показателям качество хлеба и кондитерской продукции улучшилось. В первом полугодии 2018 года несоответствие нормам составило 5,2%, в полугодии 2019 года — 4,6%.