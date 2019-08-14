Киев, 14 августа, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Встречный иск к украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому на $170 млн подан Национальным банком Украины из-за поручительства по кредиту рефинансирования Приватбанка. Соответствующее судебное решение внесено в электронный реестр.

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Украины

НБУ намерен взыскать с Коломойского 4,26 млрд гривен. Ранее эту сумму бизнесмен указал в своём иске к Нацбанку, прося признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования Приватбанка.

По мнению бизнесмена, кредитный договор с Нацбанком составлялся на основании «противоправных решений» его правления. Заключение такого кредитного договора выходило за пределы полномочий должностных лиц НБУ, указывал он.

Как сообщало ИА REGNUM, национализация в 2016 году крупнейшего на Украине частного банка — Приватбанка — стала пиком конфликта между Коломойским и бывшим президентом страны Петром Порошенко. Коломойскому удалось добиться расторжения договора личного поручительства по кредитам рефинансирования, которые были получены до национализации Приватбанка.

Читайте также: Порошенко тайно встречался с бизнесменом Коломойским — Портнов

А также: На Украине завели дело против Коломойского по иску НБУ