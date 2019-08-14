Москва, 14 августа, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В Московском зоопарке 17 августа проведут благотворительную и просветительскую акцию «Рука и лапа». Там впервые отметят Всемирный день защиты бездомных животных, сообщается на портале мэра столицы.

Moscowzoo.ru Московский зоопарк

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В этот день всех желающих научат правильно помогать бездомным животным, расскажут, как стать волонтером, проведут мастер-классы и познавательные встречи.

Пройдут лекции по основам зоопсихологии, ветеринарии. Специалисты дадут советы, как приручить и содержать бездомных собак и кошек. Для детей подготовлена специальная программа.

Как сообщает ИА REGNUM, Всемирный день защиты бездомных животных отмечается в третью субботу августа. Дату утвердили в 1992-м по инициативе Международного общества прав животных.

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