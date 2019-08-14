Пермь, 14 августа, 2019, 08:33 — ИА Регнум. В Пермском крае отмечен рост заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), более известной как мышиная лихорадка. В 2019 году прогнозируют неблагоприятный сценарий по заболеваемости в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Alexas_Fotos Мышь

По данным ведомства, за семь месяцев 2019 года зафиксировано 53 факта ГЛПС. Большинство случаев (примерно 80%) приходится на летние месяцы (июнь-июль). В настоящее время заболеваемость в крае выше, чем в аналогичный период 2018, но не превышает среднемноголетние показатели.

Специалисты Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора, расположенного в Саратове, прогнозируют неблагоприятное развитие ситуации по заболеваемости в Пермском крае в 2019 году. Ожидается, что уровень заболеваемости мышиной лихорадкой будет выше уровня 2018 года.