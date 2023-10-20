Горно-Алтайск, 14 августа, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Министр просвещения России Ольга Васильева назвала цели национального проекта «Образование». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай, этот вопрос был поднят на августовском совещании педагогических работников региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

По её словам, перед российской системой образования поставлены две важные цели — вхождение в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично-развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России.

«Именно эти цели легли в основу национального проекта «Образование». Они определили десять задач, которые вошли в федеральные проекты», — подчеркнула министр.

Для решения этих задач, по её словам, Республика Алтай с 2019 года получит 110 млн рублей на инфраструктурные мероприятия, также в рамках нацпроекта «Демография» на строительство детских садов будет получено более 1,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр вместе с главой региона Олегом Хорохординым дала старт строительству нового детского сада. Всего до 2020 года в республике планируется построить более двадцати дошкольных учреждений.

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