Вашингтон, 14 августа, 2019, 08:22 — ИА Регнум. В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat. Они были опубликованы 13 августа пользователем AHumanBeingNamedTom на форуме Reddit.

Компьютерная игра Need For Speed Heat

https://twitter.com/AllGamesDelta_/status/1161319392342433792

Он сообщил, что картинки являются стоп-кадрами из будущего трейлера игры Electronic Arts. Видео будет представлено в 16:00 по московскому времени на YouTube-канале Need for Speed. Инсайдеры также сообщили, что новый автосимулятор известной франшизы представит геймерам боле мрачный и серьезный сюжет. Это будет игра с открытым миром, офлайн-режимом и паузой, действие которой, возможно, будет происходить в Майами (штат Флорида, США).

Читайте также: Бывший глава id Software присоединился к Saber Interactive

Напомним, в июле 2019 года СМИ сообщили, что австралийский ритейлер случайно раскрыл название новой Need For Speed. Он разместил в своем интернет-магазине позиции с постерами для платформ PS4 и Xbox One.