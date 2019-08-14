В США гражданку Украины приговорили к 20 годам тюрьмы
Нью-Йорк, США, 14 августа, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Суд США признал гражданку Украины Алёну Каличенко виновной в сексуальной эксплуатации ребёнка и изготовлении детской порнографии, сообщило 14 августа информационное агентство «УНН».
По данным американских правоохранительных органов, в 2012 году осуждённая записала 46 видео порнографического характера с двухлетней девочкой. Заказчиком видео был некий Джозеф Валерио — житель города Смиттаун, что на Лонг-Айленде.
Каличенко за несколько тысяч долларов снимала видео и отправляла на его электронную почту.
Женщина была арестована в июле 2014 года во время поездки в США. После отбывания наказания её депортируют на Украину.
Валерио был признан виновным ещё в 2014 году, и приговорён к 60 годам тюрьмы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Австралии 30-летний преподаватель элитной частной школы для мальчиков был обвинён в хранении детской порнографии. Изображения были найдены на его телефоне, который преподаватель случайно забыл в бассейне.
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