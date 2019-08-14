Берлин, 14 августа, 2019, 08:24 — ИА Регнум. Инфляция в Германии в июле в годовом выражении составила 1,7%. Такие данные приводит после окончательной оценки Федеральное статистическое бюро ФРГ (Destatis).

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Показатель инфляции совпал с предварительной оценкой ведомства и с прогнозом экспертов, ранее опрошенных Reuters. В месячном выражении инфляция составила 0,5%.

Окончательная оценка инфляции, рассчитанной по стандартам ЕС, или гармонизированный индекс потребительских цен, составила для Германии 1,1% в годовом выражении и 0,4% — в месячном. Значения совпали с прогнозами.

Каждый месяц Destatis публикует данные об инфляции и позже уточняет их.

Как сообщало ИА REGNUM, за май экспорт товаров из Германии увеличился на 1,1%, такой показатель превысил прогноз на 0,5%. В апреле немецкий экспорт снизился на 3,4%.

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