Москва, 14 августа, 2019, 08:19 — ИА Регнум. В небе над Москвой 14 августа ожидается появление солнца, сообщили в центре «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится малоградиентным барическим полем», — говорится в прогнозе.

Синоптики пояснили, что из-за облаков «неуверенно, но выглянет солнце». При этом осадки маловероятны, не считая незначительной мороси в утренние часы. Кроме того, температура воздуха потеплеет до климатической нормы июля.

Температура воздуха днём в Москве прогреется от 23 до 25 градусов, в Московской области от 21 до 26 градусов. Ветер не превысит скорости 7 м/с.