Владивосток, 14 августа, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Источником заражения свиней в Приморье стали дикие кабаны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Россельхознадзора.

Jai79 Свинья

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По мнению ведомства, инфекцию принесли из Китая дикие кабаны, которые беспрепятственно пересекают государственную границу между странами.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа в Пограничном районе Приморья был введён режим чрезвычайной ситуации, когда на ферме неподалёку пограничного перехода «Сосновая Падь» у свиней была диагностирована африканская чума свиней.