Берлин, 14 августа, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Банановые плантации в Колумбии поражены грибковой болезнью Tropical Race 4 (TR4). Масштабы заболевания могут привести к исчезновению самого распространенного в европейских и российских супермаркетах сорта Кавендиш, передает немецкий канал n-tv со ссылкой на зарубежные СМИ.

Peggychoucair Бананы

Причина стремительного распространения болезни заключается в способе выращивания. Фермеры выращивают на своих полях только один сорт, что облегчает уход за растениями, экономит время и деньги. Но если заболевает одно растение, вскоре болезнь охватывает всю плантацию.

Грибок TR4 не опасен для человека, но убивает растения, проникая через корни. Возбудитель этой болезни способен жить в земле на протяжении десятилетий, и эффективного средства против него еще не изобрели. Впервые TR4 был выявлен в 1992 году в Юго-Восточной Азии, откуда он распространился на Африку и Ближний Восток.

Эксперты считают, что сорт Кавендиш скоро исчезнет с прилавков магазинов. Однако любителям бананов не стоит беспокоиться — в мире зарегистрированы еще 1,5 тыс сортов бананов.

По данным портала Statista, бананы являются вторым по популярности фруктом в Германии после яблок. Житель Германии в среднем за год съедает около десяти кг бананов.