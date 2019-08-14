Тюмень, 14 августа, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Арбитражный суд Тюменской области отложил на месяц рассмотрение иска о банкротстве сети автозаправочных станций группы компаний «Новый поток» — ООО «Нью Петрол Тюмень». Следующее заседание намечено на 12 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автозаправка

Истец в лице ПАО «Московский кредитный банк» требует с предприятия 2,6 млрд рублей. Суд удовлетворил ходатайства ответчика на время для ознакомление с делом.

ООО «Нью Петрол Тюмень» реализует нефтепродукты и сжиженный автомобильный газ производства Антипинского НПЗ и других производителей. Сеть автозаправок насчитывает 29 станций в Тюменской и Курганской областях.