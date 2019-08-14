Пермь, 14 августа, 2019, 08:03 — ИА Регнум. В пермском крае планируют построить шесть мусоросортировочных комплексов, сообщают СМИ.

Сортировка мусора

Тема сортировки мусора обсуждалась на заседании ОНФ. Представитель министерства ЖКХ заявил, что шесть мусоросортировочных комплексов планируют запустить до 2028 года.

Объекты для разделения фракций мусора могут появиться на территории региона при условии, что власти найдут источники финансирования. Один проект оценивается в 1 млрд рублей.