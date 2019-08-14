Братск, Иркутская область, 14 августа, 2019, 07:57 — ИА Регнум. В Братске (Иркутская область) вынесен приговор ранее судимому 44-летнему жителю города, который в июне 2018 года заманил в свой гараж девятилетнюю девочку и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Как пояснили в СУ СК РФ по региону, за надругательство и последующее убийство ребёнка мужчина получил 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

СУ СК РФ по Иркутской области В Иркутской области осуждён педофил

По признанию следователей, чтобы доказать виновность, правоохранителям пришлось совершить более 1000 поквартирных обходов домов, гаражных кооперативов, дачных участков и опросить более 500 человек. Выйти на след преступника и установить место, где последний раз была девочка, помогли также записи с более 50 видеорегистраторов и большое количество судебных экспертиз.

«На допросе фигурант дела признался, что убил девочку и показал место, где спрятал её тело. В дальнейшем следователями были произведены осмотр места преступления и проверка показаний на месте с его участием, изъяты дополнительные доказательства, свидетельствующие о совершении данным лицом преступления», — отметили в СУ СК РФ по Иркутской области.

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления, совершенные в отношении своей матери и супруги.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Иркутской области после продолжительных поисков было найдено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Школьница воспитывалась в неполной семье, на учётах в органах профилактики не состояла.

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