Киев, 14 августа, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов. В ответном матче третьего квалификационного раунда киевский клуб сыграл вничью с бельгийским «Брюгге». Встреча завершилась со счётом 3:3.

Aleksandr Osipov Болельщики футбольного клуба «Динамо» Киев

«Динамо» трижды выходило вперёд благодаря голам полузащитников Виталия Буяльского и Владимира Шепелева, а также автоголу защитника бельгийцев Брандона Мехеле.

«Брюгге» смог три раза отыграться, причём последний гол был забит на пятой добавленной минуте. Отличились защитник Симон Дели, хавбек Руд Вормер и форвард Луа Опенда.

Напомним, в первом матче «Брюгге» одержал победу — 1:0. Таким образом, «Брюгге» прошёл в следующий раунд Лиги чемпионов.

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