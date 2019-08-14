Строительство энергомоста «Украина — ЕС» несёт риски — «Укрэнерго»
Киев, 14 августа, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Энергомост «Украина — ЕС» несёт риски для энергетической системы Украины, сообщили 13 августа в пресс-службе компании «Укрэнерго».
В пресс-службе подчеркнули, что после завершения его строительства, энергетический рынок Украины останется изолированным от европейского рынка.
Строительство энергомоста в Евросоюз, позволит одной частной компании экспортировать электроэнергию, вырабатываемую вторым блоком Хмельницкой АЭС. Это повлечёт ряд последствий, в частности, непрозрачное ценообразование, поскольку электроэнергия будет выкуплена у государства на 20 лет вперёд по заранее оговоренной цене.
Данный проект можно реализовать в течение 2,5 лет за $150 млн, причём энергосистема Украины может вернуть эти деньги уже в первый год эксплуатации ВПТ.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года президент Украины Пётр Порошенко заявил, что предложит Брюсселю выделить кредиты на строительство энергомоста из Украины в ЕС. По его мнению, этот энергомост может стать «геополитическим противовесом планам Москвы» и позволит Евросоюзу получать электроэнергию с Украины по конкурентным европейским ценам.
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