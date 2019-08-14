Иркутск, 14 августа, 2019, 07:37 — ИА Регнум. Масштабные природные пожары, накрывшие Иркутскую область этим летом, особенно те, которые решением комиссий по чрезвычайным ситуациям решено нетушить, стали поводом для пристального внимания надзорных органов. Судя по информации, опубликованной на официальном сайте иркутских законодателей, областная прокуратура уже внесла представление о признании незаконными нормативных правовых актов министерства лесного комплекса, устанавливающих так называемые «зоны контроля» (очаги, которые не будут потушены в силу труднодоступности и больших финансовых затрат).

Лесной пожар

По мнению первого заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексея Калинина, министерство лесного комплекса, давая оценку причиненному ущербу и затратам, может быть необъективно.

«Когда пожар переходит на территории ООПТ, коэффициенты подсчета причиненного ущерба значительно вырастают. В этом году уже был допущен переход пожара на территории Прибайкальского нацпарка, ущерб составил около 1,5 млрд рублей. Эта сумма сопоставима с той, которая тратится на тушение пожаров по области в целом, поэтому оценку возможного ущерба надо проводить совместно с заповедниками, иначе ущерб может быть колоссальным», — отметил Алексей Калинин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с природными пожарами в Иркутской области остаётся по-прежнему напряжённой. На 13 августа в зоне контроля были «закрыты» 72 пожара общей площадью 675 569 га, в том числе 616 462 га, покрытых лесом. На практике это означает, что более 600 тыс га горящего леса не будут тушить по причине экономической нецелесообразности.

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