Жители села на Колыме пять лет живут без питьевой воды
Посёлок городского типа Сеймчан, Магаданская область, 14 августа, 2019, 07:36 — ИА Регнум. В селе Верхний Сеймчан Магаданской области уже в сентябре пустят в эксплуатацию новый водозабор, прежняя водозаборная скважина вышла из строя пять лет назад, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По информации правительства Колымы, после обращения жителей села Верхний Сеймчан к губернатору Сергею Носову началось строительство водозаборной скважины глубиной 220 м, мощностью 500 куб. м/сутки.
С 2014 года в селе нет питьевой воды, её привозят в цистернах.
Специалисты начали бурить скважину, потом установят фильтр, насос и запустят новый водозабор.
Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых районах Магаданской области прошедший паводок привёл к ухудшению качества воды в водопроводах.