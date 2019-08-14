Штральзунд, Германия, 14 августа, 2019, 07:34 — ИА Регнум. 13 августа федеральный канцлер Германии Ангела Меркель вернулась из отпуска. В первый рабочий день она приняла участие в форуме газеты Ostsee-Zeitung в Штральзунде (Мекленбург — Передняя Померания), где ответила на вопросы граждан. Одним из первых был задан неудобный вопрос, пишет газета Märkische Allgemeine Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

Его озвучил местный политик от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Томас Наулин. Он отметил, что в ГДР позавидовали бы пропаганде в прессе современной Германии, и пожаловался на отсутствие свободы слова патриотов.

«Из-за Вашей политики в Германии больше нет свободы выражения мнения и демократии (…) Госпожа Меркель, Вы лично чувствуете ответственность за раскол страны?» — спросил Наулин.

«То, что Вы сидите здесь и без страха можете высказать мне свое мнение — это доказательство свободы слова и живой демократии», — ответила канцлер.

Меркель добавила, что существуют разные мнения о том, кто представляет народ и что следует понимать под патриотизмом, а в бундестаге нет никаких препятствий для высказываний депутатов от АдГ.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты социологических исследований и итоги выборов в органы власти показывают, что существует разница в менталитете и политических предпочтениях жителей западной части Германии и бывшей ГДР. Жители востока сопротивляются навязыванию современных европейских ценностей, здесь сосредоточено наибольшее число сторонников партии АдГ, выступающей против принятия мигрантов, строительства мечетей, а также продвигающей нормализацию отношений с Россией.

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