Брюссель, 14 августа, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Истребители НАТО были подняты в воздух для идентификации самолета, пролетавшего над Балтийским морем. Так в альянсе объяснили инцидент с самолетом российского министра обороны Сергея Шойгу 13 августа.

U.S. Navy Истребитель F-18

Идентификацию самолета, который приблизился к воздушным границам альянса, провели самолеты из миссии «воздушной полиции». После этой операции самолеты альянса вернулись на базу.

«НАТО не имела информации, кто был на борту российского самолета», — сообщили в пресс-службе альянса ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа истребитель НАТО F-18 пытался сблизиться с самолетом Шойгу над Балтийским морем, однако его оттеснили российские Су-27 из эскорта министра обороны.

Читайте также:

Зачем НАТО сближалось с самолётом Шойгу над Балтикой — 15 лет «показухи»

Опубликовано видео приближения истребителя НАТО к самолёту Сергея Шойгу