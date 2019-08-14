Тбилиси, 14 августа, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Официальные данные по ущербу экономики Грузии из-за снижения туристического потока из России занижены в десять раз. Об этом заявила лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе, передает «Национальная служба новостей».

Иван Шилов ИА REGNUM Нино Бурджанадзе

«$60 млн, с моей точки зрения, — это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили, что ущерб в десять раз больше», — сказала Бурджанадзе.

По её словам, ущерб составляет около $700 млн. Об этом говорят многие экономические показатели, считает политик. В частности, лишь одно сообщение о прекращении авиасообщения вызвало историческое падение национальной валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ущерб туристической отрасли Грузии от сокращения туристов из России составил около $60 млн.