Москва, 14 августа, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина («Единая Россия») предложила запретить эксплуатацию транспортных средств, которые «достигли предельного срока эксплуатации», об этом сообщает «Коммерсантъ».

Mixabest Старый автомобиль

По данным издания, письмо было направлено в различные министерства и ведомства, в том числе министерство транспорта и министерство промышленности и торговли. О каких именно автомобилях идет речь, а также какой возраст считается предельным, в письме не уточняется. В ведомствах подтвердили, что предложения получены и прорабатываются.

Читайте также: Около 55% граждан РФ сократят поездки на авто при росте цен на бензин

По данным ГИБДД, пишет издание, в России на сегодняшний день из 60,5 млн транспортных средств 20,9 млн — старше 15 лет, еще 10 млн — старше 10 лет. По мнению ряда опрошенных газетой экспертов, соответствующая идея сложно реализуема, поскольку запрет можно установить только для коммерческого транспорта, но не для частных автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным аналитического агентства «Автостат», в России зарегистрировано 43,5 млн легковых автомобилей. Из них 6% (0,65 млн) машин старше 30 лет. Причём более половины таких автомобилей — это модели Lada. Их количество на российском рынке составляет 1,41 млн единиц.

По данным портала Авто.ру, на самых старых автомобилях в России ездят жители Дальнего Востока. Средний возраст авто в ДФО — 15 лет и 1 месяц. Самые старые автомобили покупают жители Камчатки — там средний возраст транспортного средства, которое покупают чаще всего, 17 лет и 9 месяцев. В Хабаровском крае средний возраст машины — 15 лет и 3 месяца, в Приморье — 13 лет и 7 месяцев.

Читайте также: Названа сумма трат жителей России на ремонт машин