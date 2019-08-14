Якутск, 14 августа, 2019, 06:29 — ИА Регнум. АЛРОСА на международном спецаукционе реализовала 99 алмазов размером более 10,8 карат каждый, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Алмазы

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Общий вес проданных в Нью-Йорке алмазов 1532 карата, выручка — 7 млн долларов.

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Это уже третий аукцион в 2019 году, ещё один будет осенью.

«В аукционе участвовали 80 компаний, из которых 25% — из США», — пояснил член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА Евгений Агуреев.

Как сообщало ИА REGNUM, алмазно-бриллиантовый комплекс России близок к кризису, — считает кандидат экономических наук Юрий Данилов. Показатели АБК приближаются к показателям кризисного 2009 года.