Якутск, 14 августа, 2019, 06:11 — ИА Регнум. В арктических районах Якутии готовность объектов к зиме — более 90%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эдуард91 Котельная

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По информации коммунальщиков готовность теплоисточников к отопительному сезону превышает 90%.

В середине августа по графику запустят котельные в Анабарском, Нижнеколымском и Оленекском районах. Чуть позже дадут тепло ещё в семи улусах.

Продолжается речной завоз топлива в отдалённые районы.

В этом году запустят пять новых котельных в Булунском, Абыйском, Среднеколымском и Эвено-Бытантайском районах. Всего коммунальные службы обслуживают 33 теплоисточника в 15 районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа запустили котельные в Аллаиховском районе Якутии.