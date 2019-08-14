Вашингтон, 14 августа, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США запретило использование на борту самолетов ряда моделей ноутбуков Macbook Pro компании Apple, сообщает агентство Reuters.

Ноутбук Apple

«FAA обеспокоено информацией о дефектных батареях, используемых в некоторых ноутубках Macbook Pro», — заявил представитель ведомства.

Запрет коснется лишь тех моделей ноутбуков, которые еще в июне 2019 года решила отозвать компания Apple из-за дефектных батарей, использование которых может привести к самовозгоранию. Отмечается, что авиарегулятор уже предупредил американских авиаперевозчиков об опасности Macbook Pro.

Компания Apple пока никак не прокомментировала эту информацию. Однако в июне компания приняла решение отозвать ряд 15-дюймовых ноутбуков Macbook Pro из-за дефекта. Устройства с дефектными батареями находились в продаже с сентября 2015 по февраль 2017 года.