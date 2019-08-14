Калуга, 14 августа, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Дорожная авария с участием трёх грузовых автомобилей произошла в Боровском районе Калужской области, сообщили 14 августа в региональном управлении МЧС РФ.

40.мвд.рф Место ДТП

Уточняется, что авария произошла 13 августа в 23:45 мск на 90 км автодороги М-3 «Украина». Столкнулись грузовики DAF, MAN и «Газель».

"В результате ДТП есть пострадавшие», — отметили в МЧС.

В ликвидации последствий ДТП были задействованы 19 человек, в том числе врачи скорой помощи, и семь единиц техники.