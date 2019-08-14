Магадан, 14 августа, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по итогам 2018 года объявил благодарность компании «Полюс» за высокие показатели в развитии золотодобывающей отрасли страны, а также производственные показатели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Магаданской области.

Dan Brown Выплавка золотого слитка

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Основные предприятия ПАО «Полюс» находятся в Магаданской, Иркутской областях, в Красноярском крае и Якутии. Это пять действующих рудников, золотоносные россыпи, а также рудники в стадии строительства и развития. С 2013 года объём производства вырос более чем на 47% и составил в 2018 году 75,9 тонны золота.

Одним из последних достижений «Полюса» стал запуск Наталкинского горно обогатительного комбината На Колыме. ГОК уже выведен на проектную мощность.

«Полюс» занимает третье место по объёмам запасов крупнейших золотодобывающих компаний мира.

Как сообщало ИА REGNUM, Колыма уже несколько лет подряд держит лидерство по добыче драгметаллов.