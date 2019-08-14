Афины , 14 августа, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал свой отпуск и срочно вернулся в Афины из-за разбушевавшихся в стране пожаров, сообщает пресс-служба главы греческого правительства.

Carl Osbourn Лесной пожар. Греция

Сообщается, что вечером 13 августа греческий премьер посетил единый координационный центр пожарной службы. Отмечается, что изначально Мицотакис планировал оставаться в отпуске до 15 августа, однако был вынужден вернуться в Афины из-за крупных пожаров в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа крупный пожар охватил пригород греческой столицы Афины Пеания. Из-за опасности для местных жителей власти распорядились провести эвакуацию. Отмечалось, что огонь постепенно подбирается к Афинам.