Новый Орлеан, США, 14 августа, 2019, 02:19 — ИА Регнум. Аукцион по продаже бронзовой копии посмертной маски Наполеона Бонапарта состоится 15 августа — в день рождения французского императора, передаёт Fox News.

Поль Деларош. Наполеон в Фонтенбло после отречения. 1845

Начальная стоимость лота составляет $34,5 тыс. Торги, организованные галереей искусств M. S. Rau Antiques, пройдут в Новом Орлеане (штат Луизиана, США).

Бронзовая копия маски, о которой идёт речь, находится в музее Кабильдо в Новом Орлеане, а её оригинал хранится в Гаване в Наполеоновском музее.