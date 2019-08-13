Берлин, 14 августа, 2019, 01:02 — ИА Регнум. Свои намерения уйти из политики после выборов в бундестаг 2021 года подтвердила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом она рассказала на встрече с читателями немецкой газеты Ostsee-Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Да, я впоследствии больше не хотела бы занимать активных политических постов», — заявила она.

Меркель добавила, что останется публичной личностью, однако не будет активно заниматься политикой. Также она подтвердила свои намерения не бороться за какие-либо посты на уровне Евросоюза. По мнению Меркель, все должности в органах Евросоюза уже распределены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд немецких изданий поднимал вопрос о скорой досрочной отставке Ангелы Меркель из-за участившихся у нее приступов недомогания. Однако сама канцлер ФРГ заявила, что ее текущее состояние здоровья позволяет занимать свой пост до окончания четвертого срока.