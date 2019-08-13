Кострома, 14 августа, 2019, 00:53 — ИА Регнум. В рамках празднования 75-летия Костромской области и накануне праздника Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, на строительной площадке восстанавливаемого Костромского кремля состоялся торжественный молебен, на купол Богоявленского собора был поднят крест. Освятил его митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.

Костромская епархия Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) После освящения крест установили на купол Богоявленского собора

Костромской кремль являлся памятником костромского церковного зодчества XVIII — XIX веков и местом пребывания главных костромских святынь, был уничтожен в 1934 году. С 2015 года храмовый комплекс восстанавливается.

В 2019 году строители проведут монтаж кровли, архитектурное декорирование, внутреннюю и внешнюю отделку сооружения. Параллельно ведется подготовка к восстановлению второго утраченного кремлевского храма — Успенского собора. Восстановить комплекс с точным соблюдением ранее существовавших архитектурных форм планируется к 2024 году.

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