Пекин, 14 августа, 2019, 00:46 — ИА Регнум. Запрос Вашингтона о заходе в порт Гонконга двух американских военных кораблей отклонён Пекином, сообщает Reuters.

Гонконг

Уточняется, что отказали китайские власти пустить в гонконгский порт десантный корабль-док Green Bay и ракетный крейсер Lake Erie. Первый собирался зайти в порт в этом месяце, второй — в следующем.

Отметим, что запросы поступили из США на фоне обострения инициированной Вашингтоном китайско-американской торговой войны, а также попытки китайского «майдана» в Гонконге.

Жители Гонконга якобы массово не довольны решением Пекина продавить выдачу Китаю тех, кто находится в розыске — законом о передаче осужденных в «большой Китай».