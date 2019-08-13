Минск, 14 августа, 2019, 00:28 — ИА Регнум. Первый зампред президиума Академии наук Белоруссии Сергей Чижик направил минчанину Дмитрию Плашчинскому официальные ответ с разъяснениями, почему Тадеуш Костюшко не является белорусским национальным героем. Об этом 13 августа проинформировала американская радиостанция «Радио «Свобода», опубликовав на своём сайте полученный от заявителя документ.

Карл Готлиб Швайкарт. Портрет Тадеуша Костюшко. 1802

«Он участник борьбы за независимость североамериканских колоний от Великобритании, а также за восстановление Речи Посполитой в пределах 1772 года, которую Т. Костюшко рассматривал как польское государство. Активно отстаивал конституцию Речи Посполитой 3 мая 1791 года. Согласно этой конституции название государства «Речь Посполитая обоих народов» (т. е. Короны Польской и Великого Княжества Литовского) было изменено на «Речь Посполитую польскую». Более того, Т. Костюшко открыто выступал за полонизацию народностей Речи Посполитой, в том числе и белорусов, — сказано в документе НАН РБ. — Утверждение о том, что он вёл борьбу за интересы и независимость белорусского народа, противоречит историческим фактам. В своей деятельности Т. Костюшко отстаивал интересы Польши и США, а не Беларуси. Поэтому называть его национальным героем Беларуси абсолютно неправомерно. Он является национальным героем Польши и США».

Академия наук Белоруссии считает Тадеуша Костюшко местным уроженцем, имя которого увековечено в постсоветской республике на должном уровне. В частности, в Ивацевичском районе Брестской области действует Мемориальный музей-усадьба Т. Костюшко, возле которого установлен памятник национальному герою других стран. Издана литература о личности Костюшко (в документе приводится перечень монографий).