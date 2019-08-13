Степанакерт, 14 августа, 2019, 00:21 — ИА Регнум. «Не исключаю моего активного участия в выборах», — заявил министр иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики Масис Маилян, касаясь политических развитий в Карабахе, предстоящих выборов в органы местного самоуправления и общегосударственных выборов 2020 года.

aravot.am Масис Маилян

По словам Маиляна, создана исключительная возможность для проведения образцовых выборов, и он не может игнорировать многочисленные опросы о формате своего участия в общегосударственных выборах.

О намерении участвовать в президентских выборах в Нагорном Карабахе в 2020 году уже говорил бывший премьер-министр республики, председатель партии «Свободная Родина» Араик Арутюнян, возглавляемая которым партия имеет самую большую фракцию в Национальном собрании Карабаха.

Бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян ушел с поста в июне этого года, чтобы заняться активной политикой.

Заявку на участие в выборах представил также бывший командующий Армией обороны НКР Самвел Бабаян, который, однако, последние 10 лет постоянно не проживал в Карабахе. С целью устранения этого конституционного запрета Бабаян инициировал сбор подписей для проведения референдума по конституционным реформам в Карабахе.

Масис Маилян также принял участие в президентских выборах 2007 года в качестве оппозиционного кандидата, однако, получив 12,53% голосов избирателей, проиграл кандидату от власти Бако Саакяну

После того, как Бако Саакян занял пост президента в 2007 году, Маилян оставил пост заместителя министра иностранных дел и несколько лет занимался политологической, экспертной деятельностью. В декабре 2016 года вновь вернулся в государственную систему в статусе посла по особым поручениям, затем в 2017 году был назначен министром иностранных дел.

Как ранее писало ИА REGNUM, чем ближе президентские выборы в Карабахе, тем чаще в кулуарах армянской власти звучит имя Масиса Малияна, как предпочтительного кандидата для властей Армении. Хотя действующий президент Карабаха Бако Саакян, который находится у власти около 11 лет, может по закону баллотироваться на президентский пост, однако неоднократно заявлял, что не будет участвовать в предстоящих президентских выборах.