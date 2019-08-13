Севастополь, 14 августа, 2019, 00:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также ректором этой академии премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин в Академии хореографии Севастополя

Встреча состоялась во время антракта открытия III Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».

В антракте Владимир Путин пообщался с 20 учениками, возраст которых составлял 6−7 лет. Все они смогли пройти отбор в академию.

Полунин отметил, что уже в конце следующего учебного года коллектив планирует сделать с участием ребят итоговый спектакль.