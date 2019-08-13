Кишинёв, 14 августа, 2019, 00:07 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии намерена подписать новое политическое соглашение с блоком ACUM. Как сообщил 13 августа депутат-социалист Ион Чебан, политисполком Партии социалистов на своем заседании одобрил такое решение, передает ИА REGNUM.

Privesc.Eu Moldova Ион Чебан

Социалисты отметили. что прежнее соглашение о создании парламентского большинства и формировании правительства с блоком ACUM почти полностью выполнено, и теперь нужен новый документ. В нем должны быть прописаны планы правящей коалиции на последующий период, в том числе в том, что касается участия в местных выборах, которые пройдут в Молдавии в октябре.

Коалиция социалистов и ACUM была создана в начале июня с целью отстранения от власти Демпартии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком. В итоге было избрано руководство парламента, назначено правительство, а Плахотнюк бежал из страны.