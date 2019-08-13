Нью-Джерси, США, 13 августа, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объяснил, зачем правительство «заморозило» до середины декабря введение пошлин на ряд товаров из Китая, 13 августа передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы отложили их, чтобы они не имели отношения к сезону рождественских покупок» , — заявил Трамп журналистам в Нью-Джерси.

В число китайских товаров, на которые не будут введены 10%-ные пошлины с 1 сентября, вошли мобильные телефоны, а также «некоторые виды» компьютерной техники, одежды и игрушек.

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