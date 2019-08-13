Ереван, 13 августа, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня, 13 августа, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

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Как сообщает пресс-служба правительства Армении, отметив, что это первый визит секретаря Совета безопасности России в Армению после политических изменений в стране, Пашинян сказал, что это хороший повод для рассмотрения вопросов повестки армяно-российских союзнических отношений и в этом формате.

По словам премьер-министра Армении, стратегическое сотрудничество между Арменией и Россией динамично развивается, и существует конструктивная рабочая атмосфера, о чем свидетельствуют частые встречи с президентом, премьер-министром РФ и контакты на иных высоких уровнях.

Пашинян подчеркнул важность сотрудничества между советами безопасности Армении и России в контексте дальнейшего развития армяно-российских стратегических связей и совместной работы по обеспечению региональной и международной безопасности и стабильности.

Патрушев передал Николу Пашиняну приветствия президента и премьер-министра РФ и отметил, что рад посетить Армению, провести встречу с премьер-министром Армении, а также с секретарем Совета безопасности РА.

Секретарь Совбеза РФ назвал эффективными консультации с секретарем Совета безопасности Армении, в ходе которых, по его словам, обсуждались вопросы сотрудничества в области безопасности в различных направлениях, а также взаимодействие Армения-Россия в рамках международных организаций, в двустороннем и многостороннем форматах.

Он также сообщил о том, что в ноябре этого года запланирована встреча секретарей Совбеза стран-членов СНГ, и Армения как всегда подтвердила свое участие во встрече. Собеседники обменялись мнениями и вокруг процесса урегулирования карабахского конфликта, поддержания военного баланса и стабильности в регионе, а также развитий и вызовов региональной и международной безопасности.