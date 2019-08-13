Великий Новгород, 13 августа, 2019, 23:35 — ИА Регнум. После публикации CNN, в которой Новгородский кремль назван одним из красивейших замков мира, власти Новгородской области ожидают притока туристов в регион. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры Новгородской области. Заместитель председателя правительства региона Елена Кирилова сегодня, 13 августа, прокомментировала «список от CNN», отметив, что среди упомянутого в публикации 21 шедевра мирового зодчества Новгородский Детинец — единственный объект из России.

Скриншот страницы сайта CNN.com Новгородский кремль назван одним из красивейших замков мира

«Новгородский кремль не просто памятник, он — душа города, живой организм с уникальной энергией и силой. Благодаря этому его любят новгородцы и сюда приезжают гости из разных уголков мира. Насыщенная активная жизнь Кремля дает большие возможности для разных видов туризма — экскурсионного, событийного, паломнического, музыкального, спортивного. Надеюсь, что такая высокая оценка одного из самых популярных мировых изданий позволит привлечь в наш город еще большее число гостей, желающих прикоснуться к настоящей живой истории», — отметила Елена Кирилова.

Отметим, что автор публикации СNN утверждает, что московский кремль, хоть и куда более известен, не может сравниться с новгородским, когда речь заходит об атмосфере Средневековья.

В публикации также упоминаются замок Химэдзи в Японии, Родосская крепость (Греция), замок Нойшванштайн (Германия) и другие крепости.

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