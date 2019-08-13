Нью-Йорк, США, 13 августа, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН принял запрос Пакистана о проведении заседания по ситуации в Кашмире, 13 августа передаёт агентство Reuters.

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Согласно заявлению главы МИД Польши Яцека Чапутовича, Совет Безопасности «рассмотрит вопрос» и «примет решение» в ближайшее время. Польша возглавляет СБ ООН в августе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 августа Пакистан обратился в СБ ООН с просьбой провести заседание из-за напряженной ситуации в Кашмире.

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