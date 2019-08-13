Лондон, 13 августа, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Мировой нефтяной рынок отреагировал на заявление правительства США о частичной «заморозке» пошлин на товары из Китая самым серьёзным ростом с начала года, 13 августа передаёт агентство Reuters.

futureatlas.com Флаги США и Китая

«Возможность того, что Соединенные Штаты и Китай смогут возобновить торговые переговоры… вселяет надежду на то, что действительно возможно заключение какой-то сделки» , — отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа нефть Brent показала максимальный процентный рост за день торгов с декабря 2018 года — за сессию «мировой эталон» вырос на 4,7% до $61,30 за баррель.

Читайте также: Нефть Brent показала максимальный рост за день с конца 2018 года