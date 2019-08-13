Пакистан угрожает ответить Индии «всеми возможными средствами»
Исламабад, 13 августа, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Пакистан угрожает ответить Индии «всеми возможными средствами» в случае военного обострения в Кашмире, 13 августа передает агентство Reuters.
U.S. Air Force
Самолёт F-16 ВВС Пакистана
«Пакистан не будет провоцировать конфликт. Но Индия не должна принимать нашу сдержанность за слабость», — сказано в заявлении главы МИД Пакистана Шаха Мехмуда Куреши Совету безопасности ООН.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа Пакистан призвал СБ ООН повести заседание по ситуации в Кашмире.
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