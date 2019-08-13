Исламабад, 13 августа, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Пакистан угрожает ответить Индии «всеми возможными средствами» в случае военного обострения в Кашмире, 13 августа передает агентство Reuters.

U.S. Air Force Самолёт F-16 ВВС Пакистана

«Пакистан не будет провоцировать конфликт. Но Индия не должна принимать нашу сдержанность за слабость» , — сказано в заявлении главы МИД Пакистана Шаха Мехмуда Куреши Совету безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа Пакистан призвал СБ ООН повести заседание по ситуации в Кашмире.

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