Владимир, 13 августа, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Врио первого вице-губернатора Владимирской области Максим Брусенцов встретился с заместителем гендиректора по управлению активами концерна «Тракторные заводы» Сергеем Невровым и проинспектировал производственные площадки Владимирского моторо-тракторного завода. Как сообщила пресс-служба областной администрации, стороны обсуждали меры по спасению предприятия-банкрота.

Пресс-служба Администрации Владимирской области Максим Брусенцов посетил Владимирский тракторный завод

Брусенцов и Невров оценили состояние производственных цехов ВМТЗ. По словам Сергея Неврова, до прихода новой управляющей команды завод находился в непростой ситуации и из-за отсутствия инвестиций три года назад прекратил. Производственные помещения и здания завода пришли в негодность, часть цехов полностью разрушена.

Ситуация на предприятии взяли под контроль администрация региона и руководство концерна «Тракторные заводы». Они вместе разрабатывают возможные решения по выходу из кризиса, в том числе привлечение индустриальных партнёров.